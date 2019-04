Cade in cantiere, operaio ferito a Nerviano. Sul posto ambulanza, automedica, vigili del fuoco e Polizia locale.

Cade in cantiere, operaio in ospedale

Attimi di paura questo pomeriggio in via Lazzaretto a Nerviano. Poco dopo le 17.15 di oggi, lunedì 8 aprile 2019, un operaio che stava lavorando in un cantiere allestito all’interno di un cortile che si affaccia sulla via, è caduto a terra. Chi era con lui ha subito lanciato l’allarme. L’uomo, 42anni, era infatti steso a terra e necessitava di cure.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, sono arrivati l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica dell’ospedale di Legnano, i vigili del fuoco e la Polizia locale. Il lavoratore è stato soccorso prima sul luogo dell’accaduto, poi è stato caricato sull’ambulanza e portato al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono grave: è stato trasportato in codice verde.

