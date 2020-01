Cade in casa, arrivano i Vigili del fuoco e l’ambulanza.

Cade in casa, anziana resta bloccata

Allarme questa sera in via Buozzi a San Giorgio su Legnano per un’anziana caduta in casa e rimasta bloccata. La donna, che vive da sola in un appartamento al primo piano di una palazzina, ha invocato aiuto ma i vicini non sono riusciti a soccorrerla perché la porta era chiusa dall’interno, così come le finestre, e le tapparelle erano abbassate.

I pompieri sono entrati dal balcone

Pertanto è stato necessario chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco. Questi ultimi si sono issati sul balcone e, dopo aver sollevato la serranda della portafinestra, hanno rotto il vetro, entrando nell’alloggio. La sangiorgese è stata poi soccorsa da un’ambulanza della Croce rossa.

