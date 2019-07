Cade in moto per evitare lo scontro con un’auto: è successo oggi, venerdì 26 luglio 2019, poco prima delle 12.30 a Parabiago.

Cade in moto lungo la Provinciale

L’incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 di oggi, venerdì 26 luglio 2019, lungo la Provinciale che collega Casorezzo a Parabiago, poco prima del ponte sul Villoresi. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di 45 anni si sarebbe sbilanciato dalla sua moto e sarebbe caduto dopo aver schivato una macchina proveniente dalla parte opposta.

I soccorsi e i rilievi

Per fortuna l’uomo non ha perso conoscenza e, secondo alcuni testimoni, si sarebbe anche rialzato da solo. Sul posto è subito giunta un’ambulanza, allertata comunque in codice rosso, che ha prestato i primi aiuti al 45enne. Intervenuta anche una pattuglia di pronto intervento della Polizia locale di Parabiago, formata dagli agenti F.R. e G.L., per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti. Il motociclista sta bene ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice verde.

