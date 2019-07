Cade in una buca di 5 metri: trasportato in ospedale.

Nella mattina di oggi, venerdì 5 luglio, un uomo è caduto in una buca di 5 metri situata in una proprietà privata di via Nazario Sauro a Castellanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con elicottero da Malpensa, un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un’ autopompa di Inveruno. L’uomo è stato portato in salvo senza l’intervento del nucleo dei Vigili del Fuoco Speleo Alpino Fluviale e dopo i primi accertamenti sul posto, è stato trasportato in ospedale.