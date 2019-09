Cade mentre lavora in ditta: il dramma è avvenuto a Bernate Ticino.

Cade mentre lavora in ditta

Che in paese fosse successo qualcosa di grave l’hanno scoperto tutti. Le sirene delle ambulanze e l’arrivo dell’elisoccorso. Tutto è successo poco prima delle 14.30 di oggi, martedì 17 settembre 2019. Un uomo, 59 anni, è precipitato a terra mentre si trovava al lavoro in un impianto lavorativo di via Del Lavoro. Le sue condizioni sono parse subito gravi.

Sul posto, in codice rosso, sono arrivati l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, l’automedica e l’elisoccorso da Milano che è atterrato in un campo vicino. Loro a prestare le prime cure dell’uomo che è stato poi trasportato, in codice rosso, all’ospedale san Gerardo di Monza.

