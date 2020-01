Cade mentre scarica il camion e si ferisce alla testa. E’ accaduto giovedì 30 gennaio, intorno alle 14, a Sedriano, nella zona industriale.

Cade mentre scarica il camion

Paura in un impianto lavorativo di via Pasteur per una 49enne che stava stava scaricando della merce da un camion. Improvvisamente è caduta a terra, procurandosi un trauma cranico e una ferita. Sul posto un’ambulanza di Rho soccorso e l’automedica.

49enne al Pronto soccorso

Le sue condizioni, che inizialmente avevano allarmato i soccorritori tanto da far scattare un codice rosso, sono poi migliorate, ed è stata portata in codice giallo al Pronto soccorso di Magenta.