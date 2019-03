Cade nel Naviglio in asciutta, grave infortunio per un ciclista a Robecco.

Cade nel Naviglio in asciutta, paura per un 76enne

Stava percorrendo la strada alzaia tra Ponte Vecchio di Magenta e Robecco sul Naviglio in sella alla sua bicicletta, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel letto del canale (che in questo periodo è in asciutta). E’ successo nel pomeriggio di sabato 16 marzo 2019, attorno alle 14.30. Lo sfortunato protagonista della vicenda è un 76enne di San Pietro all’Olmo.

Sul posto Vigili del fuoco ed elisoccorso

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce bianca di Magenta, l’automedica, l’elisoccorso, i Vigili del fuoco di Abbiategrasso e la Polizia locale di Robecco. L’uomo, pur con diversi traumi, era cosciente. I soccorritori lo hanno stabilizzato e riportato sull’alzaia, dopodiché i pompieri hanno aperto un varco tra la fitta vegetazione per consentire loro di condurre il paziente fino all’elisoccorso, che era atterrato in un campo adiacente a via per Carpenzago.

L’uomo è stato portato in elicottero al San Raffaele

Caricato sull’eliambulanza, il 76enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano.

