Cade una pianta, strada bloccata. La caduta di una pianta per il forte vento mette in crisi la viabilità magentina. E’ stata infatti interdetta al traffico la via Novara sino all’Iper: percorso che è quindi preferibile evitare.

“Evitare tale percorso al fine di evitare il blocco della circolazione. Grazie a tutti per la collaborazione”, è il monito dell’assessore alla Viabilità e vicesindaco Simone Gelli. Il forte vento sta causando forti disagi in tutto il territorio.

La segnalazione

Si segnala, inoltre, la chiusura del tratto di strada compresa tra via Espinasse e la strada Statale 526 (Via Moncenisio, Via Novare e Via Brocca). Un albero ostruisce, inoltre, la carreggiata in strada Peralza. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia segnala che è prevista una intensificazione del vento nelle prossime ore. Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione.

