Infortunio sul lavoro in codice rosso a Lainate, intorno alle 14.30 di giovedì 2 gennaio. Un uomo di 42 anni sarebbe precipitato mentre si trovava al lavoro in una ditta della zona, in via Juan Manuel Fangio.

Caduta da codice rosso in una ditta di Lainate

E’ subito scattato l’allarme: sul posto, in codice rosso, sono giunti elisoccorso e un’ambulanza, oltre alla Polizia locale. Seguiranno aggiornamenti.

