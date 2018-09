Nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 settembre, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Due cadute al suolo

Venti minuti dopo mezzanotte, la SEO di Garbagnate è intervenuta a Bollate, in piazza Aldo Moro, per un uomo caduto al suolo. I soccorritori non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale. 10 minuti dopo, a Rho, l’ambulanza cittadina ha soccorso un 39enne per lo stesso motivo: caduta al suolo. Questa volta però l’uomo è stato trasportato al nosocomio rhodense.

Evento violento a Magenta

A Magenta, poco prima dell’1, in piazza mercato, un 33enne è stato coinvolto in un evento violento. A soccorrerlo la Croce Bianca di Magenta che dopo i primi accertamenti lo ha trasportato all’ospedale cittadino.

Malore a Castellanza

40 minuti dopo mezzanotte, in via S. Giovanni a Castellanza, un 46enne ha accusato un malore. E’ stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano e trasportato all’ospedale di Castellanza per accertamenti.

