Gli interventi dei soccorritori nella notte del 24 agosto.

Cadute e investimenti

Cinque gli interventi di questa nottata e prima mattinata, quella tra venerdì e sabato 25 agosto. Il primo, poco dopo la mezzanotte, a Olgiate Olona per la caduta a terra di un 31enne lungo la via Busto-Fagnano, trasportato in codice verde all’ospedale di Busto. Alle 00.16, ambulanze a Lonate Pozzolo per l’investimento di un pedone di 27 anni lungo la ss523, portato in codice giallo a Legnano.

Incidente e giovane ubriaco

Nessuna ferita grave e trasporto in codice verde anche per due dei tre giovani coinvolti nell’incidente avvenuto all’1.14 a Vedano Olona, lungo la sp 46. SUl posto tre ambulanze per soccorrere la ragazza di 21 anni e i due 23enne coinvolti. Ambulanza intervenuta poi alle 4.46 lungo la ss Varesina 1382 a Garbagnate Milanese per soccorrere un 19enne ubriaco, trasportato in codice verde all’ospedale cittadino. Ultimo intervento alle 8.37 a Parabiago, per il malore di una 54enne in via Maria Santa risoltosi in codice verde.