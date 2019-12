Nel giro di poche ore due società cambiano il mister

CALCIO: MILANO CITY E VIGHIGNOLO, SI CAMBIA

Altro che aria natalizia… Nel giro di poche ore, alla vigilia degli ultimi incontri ufficiali dell’anno solare 2019, il Milano City (Serie D, girone B) e il Vighignolo (Promozione, Girone A) hanno reso ufficiale grosse novità in merito alla guida tecnica della prima squadra.

“Milano City FC comunica di aver sollevato dall’incarico di Vice Allenatore, nonché responsabile pro tempore della guida tecnica, mister Luigi Petrone. Al mister va il più sentito ringraziamento da parte di tutti i membri dello staff societario, augurando tutto il meglio per il proseguo della sua carriera professionale. Nella partita di domani contro la Virtus Ciserano Bergamo siederà sulla panchina granata un suo collaboratore”.

Passano poche ore e arriva il comunicato, per certi versi inatteso, dell’Unione Sportiva Vighignolo: “L’U.S. Vighignolo comunica che il tecnico Alessandro Pistone ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società, ringraziando Alessandro per la serietà e il lavoro svolto sino ad oggi, affida l’incarico ad Andrea Martino”. Detto per inciso, Martino è l’attuale allenatore della Juniores.

