I risultati della domenica calcistica

CALCIO: PIOGGIA DI GOL… SOTTO L’ACQUA

E’ ancora il maltempo a farla da padrona nella domenica calcistica: altri rinvii si assommano a quelli delle scorse settimane. Si è giocato su campi pesanti, spesso al limite.

SERIE D GIRONE A

14ª GIORNATA: Chieri-Ligorna 2-1, Caronnese-Lucchese 2-3, Fezzanese-Bra 0-2, Fossano-Ghivizzano Borgomozzano 3-2, Lavagnese-Vado 0-3, Prato-Casale 2-0, Savona-Sanremese 1-2, Seravezza Pozzi-Real Forte Querceta 3-3, Verbania-Borgosesia nd.

CLASSIFICA: Prato*, Sanremese* 25, Caronnese, Fossano* 23, Lucchese 22, Fezzanese, Casale*, RF Querceta 20, Chieri*, Serravezza Pozzi 19, Savona 18, Borgosesia* 17, Ghivizzano Borgoamozzano 15, Verbania*, Bra* 14, Vado* 12, Ligorna 11, Lavagnese* 10. (*1 partita in meno)

15ª GIORNATA (domenica 8, 14.30):Bra-Vado, Borgosesia-Fezzanese, Casale-Seravezza Pozzi, Ghivizzano Borgoamozzano-Verbania, Ligorna-Prato, Lucchese-Lavagnese, Real Forte Querceta-Caronnese, Sanremese-Fossano, Savona-Chieri.

SERIE D GIRONE B

16ª GIORNATA: Scanzorosciate-Sondrio 1-0, Caravaggio-Seregno 1-1, Castellanzese-Brusaporto 0-3, Folgore Caratese-Virtus Bolzano 2-0, Inveruno-Villa Valle 4-3, Legnano-Virtus Ciserano 2-1, Levico Terme-Arconatese 3-0, Milano City-Dro Alto Garda 2-2, NibionnOggiono-Tritium 1-1, Ponte San Pietro-Pro Sesto 0-1.

CLASSIFICA: Pro Sesto 37, Legnano, Scanzorosciate 32, Folgore Caratese, Seregno* 28, Tritium, Sondrio 25, Arconatese, Brusaporto 24, Nibionnoggiono 23, Virtus Ciserano 21, Ponte San Pietro 18, Villa Valle, Caravaggio 16, Levico Terme 15, Castellanzese 14, Inveruno 13, Virtus Bolzano 11, Dro Alto Garda 10, Milano City* 9. (1 partita in meno)

17ª GIORNATA (domenica 8, 14.30):Seregno-Ponte San Pietro, Arconatese-Inveruno, Brusaporto -Levico Terme, Dro Alto Garda-Caravaggio, Legnano-NibionnOggiono, Sondrio-Pro Sesto, Tritium-Castellanzese, Villa Valle-Scanzorosciate, Virtus Bolzano-Milano City, Virtus Ciserano-Folgore Caratese.

ECCELLENZA GIRONE A

13ª GIORNATA: Vogherese-Ardor Lazzate 2-0, Calvairate-Settimo Milanese 4-0, Castanese-Pavia 2-2, Mariano-Busto 81 1-3, Rhodense-Alcione 0-1, Sestese-Accademia Pavese SG 1-2, Varesina-Fenegrò 1-0, Vergiatese-Verbano 2-3.

CLASSIFICA: Verbano 30, Busto 81 28, Alcione 24, Varesina 23, Rhodense* 22, Vogherese* 20, Pavia 19, Settimo Milanese 17, Ardor Lazzate, Vergiatese, Accademia Pavese* 16, Calvairate* 12, Sestese* 10, Castanese, Mariano 9, Fenegrò* 5. (*1 partita in meno).

DOMENICA 8, ORE 14.30: Acc. Pavese S. Genesio-Vergiatese, Alcione Milano-Varesina, Ardor Lazzate-Sestese, Busto 81-Vogherese, Fenegrò-Castanese, Pavia-Mariano, Rhodense-Settimo Milanese, Verbano-Calvairate.

PROMOZIONE GIRONE A

13ª GIORNATA: Accademia Vittuone-Olimpia 2-1, Amici Dello Sport-Fagnano nd, Besnatese-Meda 4-1, Morazzone-Magenta 4-3, Sedriano-Base 96 Seveso, Uboldese-Gavirate nd, Union Villa Cassano-Universal Solaro 1-1, Vighignolo-Gorla Maggiore 2-0.

CLASSIFICA: Gavirate*** 24, Besnatese 23, Sedriano, Vighignolo, Uboldese* 21, Morazzone*, Meda 20, Base 96, Olimpia 18, Amici dello Sport** 17, Accademia Vittuone*, Magenta, Universal Solaro, Union Villa* 14, Gorla Maggiore 12, Fagnano* 4.

DOMENICA 8, ORE 14.30: Amici Dello Sport-Universal Solaro, Base 96 Seveso-Vighignolo, Fagnano-Morazzone, Gavirate-Sedriano, Gorla Maggiore-Besnatese, Magenta-Uboldese, Meda-Accademia Vittuone, Olimpia-Union Villa Cassano.

PROMOZIONE GIRONE E

13ª GIORNATA: Bresso-Paullese 1-0, Cob 91-Atletico CVS 2-1, Castelleone-Senna Gloria 1-2, Cinisello-Villa 1-1, Città Di Sangiuliano-Tribiano 1-1, Orceana-Solese 0-1, Romanengo-Settalese 1-4, Soresinese-Barona Club Milano 1-0.

CLASSIFICA: Città di Sangiuliano 29, Soresinese, Villa 23, Tribiano 22, Solese 21, Cinisello 20, Cob 91* 19, Romanengo 18, Castelleone 17, Bresso* 16, Settalese*, Senna Gloria 15, Barona 12, Paullese 11, Atletico CVS 9, Orceana* 2. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Atletico CVS-Romanengo, Barona Club Milano-Cinisello, Paullese-Orceana, Senna Gloria-Città Di Sangiuliano, Settalese-Bresso, Soresinese-Solese, Tribiano-Cob 91, Villa-Castelleone.

PROMOZIONE GIRONE F

13ª GIORNATA: Assago-La Spezia 0-1, Bressana-Sancolombano 1-2, Locate-Garlasco 3-0, Union Calcio-Viscontea Pavese 2-1, Varzi-Accademia Gaggiano 1-1, Virtus Binasco-Città Di Vigevano nd, Vistarino-Lomello 4-0. Riposo: Robbio.

CLASSIFICA: Viscontea Pavese* 26, Varzi* 24, Lomello* 22, Sancolombano**, La Spezia* 20, Bressana* 19, Accademia Gaggiano**, Locate*, Assago* 17, Union Calcio*, Robbio* 12, Virtus Binasco**, Vistarino* 11, Garlasco* 8, Città di Vigevano** 5. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Accademia Gaggiano-Bressana, Assago-Garlasco, Città Di Vigevano-Varzi, La Spezia-Vistarino, Lomello-Robbio, Sancolombano-Locate, Viscontea Pavese-Virtus Binasco. Riposo: Union Calcio.

PRIMA GIRONE A

13ª GIORNATA: Cantello Belfortese-Valceresio A. Audax 2-2, Tradate-San Michele 2-3, Folgore Legnano-Crennese Gallaratese nd, NFO Ferno-Arsaghese 4-1, San Marco-Accademia BMVnd, Solbiatese-Antoniana 4-1, Ticinia Robecchetto-Ispra 0-3, Turbighese-Bosto nd.

CLASSIFICA: Solbiatese 33, Valceresio Audax* 23, Ispra*, NFO Ferno** 22, San Michele 21, Accademia BMV***, Arsaghese*, Bosto* 18, Ticinia Robecchetto, Tradate 16, Crennese Gallaratese*** 15, Folgore Legnano*** 12, Turbighese* 11, Cantello Belfortese* 10, San Marco* 5, Antoniana** 2. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Accademia BMV-Cantello Belfortese, Antoniana-Turbighese, Arsaghese-San Marco, Bosto-Tradate, Crennese Gallaratese-NFO Ferno, Folgore Legnano-Ispra, San Michele-Ticinia Robecchetto, Valceresio A. Audax-Solbiatese.

PRIMA GIRONE B

13ª GIORNATA: Bovisio Masciago-Real San Fermo 5-1, Ceriano Laghetto-Montesolaro 1-1, Faloppiese Ronago-Tavernola 3-3, Fbc Saronno-Esperia Lomazzo 1-1, Guanzatese-Ardita Como 3-1, Hf Calcio-Luisago Portichetto 0-4, Lentatese-Menaggio 5-1, SV Turate-Rovellasca 1-1.

CLASSIFICA: Lentatese 32, Guanzatese 29, Bovisio Masciago 26, Rovellasca* 24, FBC Saronno* 23, Tavernola* 19, Ceriano Laghetto, Lusiago Portichetto 18, Menaggio 16, Esperia Lomazzo 15, SV Turate 14, Ardita Como* 11, Faloppiese Ronago* 10, Montesolaro* 9, HF Calcio 7, Real S.Fermo* 6. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Menaggio-Faloppiese Ronago, Ceriano Laghetto-Ardita Como, Esperia Lomazzo-Bovisio Masciago, Luisago Portichetto-Fbc Saronno, Montesolaro-Salus Et Virtus Turate, Real San Fermo-Lentatese, Rovellasca-Hf Calcio, Tavernola-Guanzatese.

PRIMA GIRONE M

13ª GIORNATA: Casorate Primo-Albuzzano 2-2, Casteggio-Mortara nd, Gambolò-Nuova Frigirola nd, Giovanile Lungavilla-Alagna 0-3, Landriano-Vigevano 0-2, Oratorio Stradella-Cavese 7-0, Rozzano-Siziano Lanterna 3-4, Valera Fratta-Mottese 2-0.

CLASSIFICA: Landriano 29, Valera Fratta*, Alagna* 24, Oratorio Stradella 23, Casteggio* 22, Vigevano 20, Albuzzano, Rozzano 17, Mottese* 16, Siziano Lanterna 15, Gambolò**, Casorate Primo 14, Nuova Frigirola** 12, Giovanile Lungavilla, Mortara** 10, Cavese 2. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Alagna-Landriano, Albuzzano-Giovanile Lungavilla, Calcio Mottese-Oratorio Stradella, Casteggio-Siziano Lanterna, Cavese-Gambolò, Mortara-Valera Fratta, Nuova Frigirola-Casorate Primo, Vigevano-Rozzano.

PRIMA GIRONE N

13ª GIORNATA: Aurora Cerro M. Cantalupo-Cuggiono 3-1, Bollatese-Real Vanzaghese Mantegazza 1-1, Boffalorese-Pro Novate 3-2, Corbetta-Quinto Romano nd, Osl Garbagnate-Lainatese 3-1, Ossona-Pontevecchio nd, Poglianese-Baranzatese 2-2, Viscontini-Barbaiana 2-2.

CLASSIFICA: Aurora Cerro Cantalupo* 32, Pontevecchio*, Osl Garbagnate 22, Lainatese 21, Ossona** 20, Quinto Romano* 19, Bollatese* 18, Baranzatese*, Viscontini* 16, Barbaiana 15, Corbetta** 14, Boffalorese, Pro Novate* 12, Poglianese, Cuggiono 9, Real VM* 6.

DOMENICA 8, ORE 14.30: Aurora Cerro M. Cantalupo-Pontevecchio, Baranzatese-Corbetta, Barbaiana-Poglianese, Cuggiono-Bollatese, Lainatese-Boffalorese, Pro Novate-Viscontini, Quinto Romano-Ossona, Real Vanzaghese Mantegazza-Osl Garbagnate.

SECONDA GIRONE I

13ª GIORNATA: Andratese-Gerenzanese nd, Bulgaro-Novedrate 3-2, Cascinamatese-Cdg Veniano nd, Cistellum-Cassina Rizzardi nd, Rovellese-Itala 2-2, Stella Azzurra Arosio-Azzurra 2-0, Villaguardia-Cantù Sanpaolo nd, Virtus Cermenate-Mozzate Giovanile 2-2.

CLASSIFICA: Andratese* 29, Villaguardia* 28, CDG Veniano**, Bulgaro 23, Cantù Sanpaolo** 21, Cistellum** 20, Mozzate*, Virtus Cermenate 17, Cascinamatese** 16, Stella Azzurra**, Azzurra, Cassina Rizzardi*, Rovellese 11, Gerenzanese**, Itala 9, Novedrate* 8. (*1 partita in meno).

DOMENICA 8, ORE 14.30: Azzurra-Virtus Cermenate, Cdg Veniano-Villaguardia, Cantù Sanpaolo-Bulgaro, Cascinamatese-Cassina Rizzardi, Gerenzanese-Stella Azzurra Arosio, Itala-Andratese, Mozzate Giovanile-Cistellum, Novedrate-Rovellese.

SECONDA GIRONE N

15ª GIORNATA: Buscate-Beata Giuliana 1-1, Canegrate Osl-Città Di Samarate 2-1, Lonate Pozzolo-Parabiago 1-0, Nerviano-Borsanese 0-0, Olgiatese-San Massimiliano Kolbe nd, Osaf Lainate-Virtus Cantalupo 1-2, Pro Juventute-Gorla Minore 0-0, S. Ilario Milanese-Robur nd, Villa Cortese-Solbiatese 2-2.

CLASSIFICA: Olgiatese* 36, Villa Cortese 31, Lonate Pozzolo* 29, Parabiago 27, Pro Juventute**, Canegrate Osl* 23, Solbiatese* 20, Virtus Cantalupo 18, Buscate* 17, Gorla Minore**, Beata Giuliana 16, SM Kolbe Legnano*** 15, Robur Legnano** 13, Borsanese* 12, S.Ilario Milanese**, Nerviano* 11, Osaf Lainate*, Città Samarate* 9. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Beata Giuliana-Pro Juventute, Borsanese-Buscate, Città Di Samarate-Olgiatese, Parabiago-Nerviano, Gorla Minore-Canegrate Osl , Villa Cortese-Robur, San Massimiliano Kolbe-Osaf Lainate, Solbiatese-Lonate Pozzolo, S. Ilario Milanese-Virtus Cantalupo.

SECONDA GIRONE Q

13ª GIORNATA: Ardor Bollate-San Giuseppe Arese nd, Arluno-Pregnanese 2-2, Cassina Nuova-Oratoriana Vittuone 2-0, Novatese-Marcallese 0-2, NA Gunners-S. Stefano Ticino 5-2, Osal Novate-Afforese 3-3, Vela-Mascagni 4-0, Victor-Suprema Odb 1-1.

CLASSIFICA: Afforese 33, Cassina Nuova 25, Ardor Bollate*, Victor 22, Vela Mesero*, Marcallese 21, Osal Novate 20, Novatese* 19, SG Sport Arese**, S.Stefano Ticino 17, Arluno 15, Pregnanese 11, Oratoriana Vittuone, NA Gunners 10, Mascagni* 7, Suprema Odb* 6.

DOMENICA 8, ORE 14.30: Afforese-Vela, Marcallese-Ardor Bollate, Oratoriana Vittuone-Arluno, Pregnanese-N. A. Gunners, S. Stefano Ticino-Novatese, San Giuseppe Arese-Osal Novate, Suprema Odb-Cassina Nuova, Victor-Mascagni.

SECONDA GIRONE S

13ª GIORNATA: Aprile 81-Romano Banco 2-5, Corsico Rd-Freccia Azzurra 4-2, Muggiano-Buccinasco 5-3, Iris-Real Trezzano 2-2, Orione-Sporting Abbiategrasso 3-5, Robur Albairate-Concordia 0-1, Vercellese-Visconti 5-0, Virtus Abbiatense-Cesano Boscone Idrostar nd.

CLASSIFICA: Cesano Boscone* 32, Concordia Robecco* 31, Romano Banco* 30, Robur Albairate 22, Buccinasco, Aprile 81 21, Vercellese 20, Orione 16, Corsico*, Real Trezzano 15, Virtus Abbiatense*** 13, Visconti 12, Sporting Abbiategrasso* 11, Muggiano, Iris 8, Freccia Azzurra Gaggiano 7. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Buccinasco-Iris, Cesano Boscone-Robur Albairate, Concordia-Aprile 81, Freccia Azzurra-Orione, Muggiano-Visconti, Real Trezzano-Corsico Rd, Romano Banco-Vercellese, Sporting Abbiategrasso-Virtus Abbiatense.

SECONDA GIRONE V

13ª GIORNATA: Bereguardo-Certosa 1-1, Gravellonese-Accademia Pievese nd, Rosatese-Castelnovetto 2-2, Stella Bianca Casarile-Gropello San Giorgio nd, Superga-Carpianese nd, Cassolese-Basiglio Milano 3 1-1, Virtus Lomellina-Mede nd, Zibido S. Giacomo-Lacchiarella 3-3.

CLASSIFICA: Castelnovetto* 31, Zibido SG 25, Virtus Lomellina* 22, Rosatese 21, Basiglio Mi3* 20, Stella Bianca*** 19, Superga** 17, Mede*, Cassolese 16, Certosa Pavia* 15, Gravellonese* 14, Lacchiarella* 12, Carpianese** 11, Accademia Pievese* 9, Gropello SG** 8, Bereguardo 7. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Accademia Pievese-Rosatese, Basiglio Milano 3-Bereguardo, Carpianese-Cassolese, Certosa-Gravellonese, Gropello San Giorgio-Superga, Mede-Zibido S. Giacomo, Stella Bianca Casarile-Lacchiarella, Castelnovetto-Virtus Lomellina.

SECONDA GIRONE Z

13ª GIORNATA: Arnate-Luino 2-2, Aurora Induno-Caravate 1-2, Buguggiate-Coarezza 3-1, Cairate-San Luigi Albizzate 1-0, Casmo-Union Tre Valli nd, Ceresium Bisustum-Sommese 1-0, Cuassese-Eagles Caronno Varesino 2-0, Lavena Tresiana-Laveno Mombello 0-5, Lonate Ceppino-Malnatese 2-1.

CLASSIFICA: Laveno Mombello* 32, Cairate 26, Sommese 25, Casmo* 24, Caravate, Luino*, Lonate Ceppino* 23, Cuassese*, Aurora Induno* 21, Buguggiate* 20, Malnatese* 19, Ceresium Bisustum* 16, Arnate 15, Coarezza* 12, Union Tre Valli** 10, Eagles Caronno*, San Luigi Albizzate 8, Lavena Tresiana* 2. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Caravate-Cuassese, Coarezza-Cairate, Eagles Caronno Varesino-Arnate, Laveno Mombello-Casmo, Luino-Ceresium Bisustum, Malnatese-Lavena Tresiana, San Luigi Albizzate-Lonate Ceppino, Sommese-Buguggiate, Union Tre Valli-Aurora Induno.

TERZA LEGNANO A

13ª GIORNATA: Oratorio Lainate Ragazzi-Furato 0-2, Virtus Sedriano-San Giorgio 1-2, Legnarello-Sport Più 4-1, Mocchetti-Virtus Cornaredo nd, Rescalda-Dairaghese 0-4, Rescaldinese-San Luigi Pogliano nd, San Lorenzo-Airoldi 1-1, San Vittore Olona-Amor Sportiva 2-3.

CLASSIFICA: Mocchetti SVO** 29, San Giorgio 28, Furato* 27, Amor Sportiva* 24, Oratorio Lainate Ragazzi* 23, Virtus Cornaredo**, Dairaghese* 22, San Lorenzo 21, San Luigi Pogliano**, Rescaldinese* 17, Airoldi 10, Legnarello SSM, San Vittore Olona 8, Rescalda** 7, Virtus Sedriano 6, Sport Più* 5. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Amor Sportiva-Rescalda, San Giorgio-San Lorenzo, Furato-Mocchetti, San Luigi Pogliano-Virtus Sedriano, Virtus Cornaredo-Rescaldinese, Dairaghese-Legnarello, Sport Più-Oratorio Lainate Ragazzi, San Vittore Olona-Airoldi.

ECCELLENZA FEMMINILE

11ª GIORNATA: Doverese-Cologno 1-0, Fiammamonza-Minerva Milano 2-3, Pro Sesto-Feralpi Salò 4-1, Senna Gloria-Academy Pavia 0-5, Polisportiva Monterosso-Tabiago 5-2, Sedriano Ticinia-Pero 1-0, Vittuone-3Team Brescia 4-0.

CLASSIFICA: Pro Sesto 28, Monterosso 23, Sedriano Ticinia, Academy Pavia 20, Vittuone*, Minerva 19, Doverese 17, 3Team 15, Feralpi Salò, Tabiago 11, Senna Gloria* 10, Fiammamonza 9, Pero 8, Cologno 6.

DOMENICA 8, ORE 14.30: Cologno-Pro Sesto, Doverese-Academy Pavia, Tabiago-Fiammamonza, Feralpi Salò-Sedriano Ticinia, Minerva Milano-Vittuone, Pero-Polisportiva Monterosso, 3Team Brescia-Senna Gloria.

PROMOZIONE FEMMINILE A

11ª GIORNATA: Cus Bicocca-Athletic Pavia, Gavirate-Pontese 1-1, Novedrate-Ceresium Bisustum 2-1, Orasport Gazzada Schianno-Circolo Giovanile Bresso 6-0, Settimo Vighignolo-Ossona 2-3, Vigevano-Lombardia Uno 3-0. Riposo: Cesano Boscone.

CLASSIFICA: CG Bresso* , Cesano Boscone** 21, Settimo Vighignolo* 20, Orasport GazzadaSchianno* 20, Gavirate 18, Ceresium Bisustum* 18, Ossona* 17, Vigevano* 16, Novedrate** 14, Athletic Pavia** 6, Lombardia Uno*, Pontese* 4, Cus Bicocca 1. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Pontese-Novedrate, Athletic Pavia-Gavirate, Ceresium Bisustum-Orasport Gazzada Schianno, Lombardia Uno-Cesano Boscone, Settimo Vighignolo-Circolo Giovanile Bresso, Ossona-Vigevano. Riposo: Cus Bicocca.

TERZA COMO B

11ª GIORNATA: Cogliatese-Giussano nd, Inverigo-Brioschese 0-3, Carugo Academy-Monguzzo 0-1, Unione Sportiva Olympic-Assese 2-3, Verano Carate-Oratorio Figino , Dal Pozzo-C.M. 2004 1-1. Riposa: Misinto.

CLASSIFICA: Giussano* 24, Dal Pozzo*, Misinto** 21, Assese* , Brioschese* 18, Cogliatese* 16, CM 2004* 15, Verano Carate* 14, Oratorio Figino** 11, Inverigo** 7, Us Olympic** 6, Monguzzo** 3 Carugo Academy** 0. (* 1 partita in meno).

DOMENICA 8, ORE 14.30: Brioschese-Unione Sportiva Olympic, Assese-Cogliatese, C.M. 2004-Verano Carate, Carugo Academy-Inverigo, Giussano-Misinto, Oratorio Figino-Monguzzo. Riposo: Dal Pozzo.

TERZA MILANO A

11ª GIORNATA: Oratorio San Gaetano-Terrazzano 1-1, Pero-Boffalorello 3-3, Rozzanese-Nuova Trezzano nd, Cornaredese-Accademia Milanese 0-0, Nevada-Sporting CB 1-2, Vermezzo-Audace 1-7, Deportivo Milano-Carducci Legends.

CLASSIFICA: Pero 28, Boffalorello 25, Rozzanese**, Audace* 19, Nevada* 18, Accademia Milanese 17, Deportivo Milano* 14, Oratorio San Gaetano 13, Nuova Trezzano* 11, Cornaredese*, Sporting CB 9, Terrazzano 6, Carducci Legends* 5, Vermezzo 2. (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Accademia Milanese-Oratorio San Gaetano, Boffalorello-Rozzanese, Nuova Trezzano-Nevada, Terrazzano-Deportivo Milano, Audace-Pero, Cornaredese-Sporting CB, Carducci Legends-Vermezzo.

TERZA MILANO B

11ª GIORNATA: Seguro-Aldini 3-2, Bonola-Partizan Bonola 0-3, Fornari Sport-Oratorio Santa Cecilia 4-5, Villapizzone-Cimiano 6-2, Baggio Secondo-Atletico Milano Dragons 3-4, Sant’Ambroeus Fc-Mojazza, Velasca-Aics Olmi.

CLASSIFICA: Partizan Bonola 28, Atletico Dragons 26, Aldini 25, Bonola 23, Villapizzone 21, Baggio Secondo 16, Seguro 15, Fornari 12, Mojazza* 12, Sant’Ambroeus* 11, Oratorio Santa Cecilia 11, Velasca 7, Aics Olmi* 4, Cimiano 2 (*1 partita in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Aldini-Villapizzone, Atletico Milano Dragons-Seguro, Mojazza-Velasca, Oratorio Santa Cecilia-Sant’Ambroeus Fc, Partizan Bonola-Fornari Sport, Baggio Secondo-Aics Olmi, Cimiano-Bonola.

TERZA MILANO C

11ª GIORNATA: Lombardia Uno-Usva S. Francesco 3-4, La Benvenuta-J. Cusano nd, Stella Azzurra 56-Pio XI Speranza 3-1, Paderno Dugnano-Accademia Inter 1-1, Sporting Cesate-San Luigi Cormano 4-4, Nuova Cormano-FC Bresso. Riposa: Ambrosiano Dugnano.

CLASSIFICA: Sporting Cesate* 23, Ambrosiano Dugnano** 20, J. Cusano*, Usva S. Francesco 19, San Luigi Cormano* , Paderno* 17, La Benvenuta** 14, , Stella Azzurra 56** 13, FC Bresso 10, Accademia Inter* 9, Pio XI Speranza**, Lombardia Uno 6, Nuova Cormano* 1. (*1 partita in meno).

DOMENICA 8, ORE 14.30: Pio XI Speranza-Lombardia Uno, J. Cusano-Nuova Cormano, Accademia Inter-Sporting Cesate, FC Bresso-Paderno Dugnano, La Benvenuta-Ambrosiano Dugnano, San Luigi Cormano-Stella Azzurra 56. Riposo: Usva S.Francesco

TERZA VARESE A

11ª GIORNATA: Marnate Nizzolina-Orasport Gazzada Schianno 2-2, Osaf Busto-Jeraghese nd, Sumirago Boys Soccer-Sparta Castronno 3-0, Torino Club MP-Union Oratori Castellanza 6-4, Varano Borghi-Cedratese 5-1, Vergherese-Ardor 5-2. Riposa: Angerese.

CLASSIFICA: Marnate Nizzolina 25, Torino Club MP* 20, Jeraghese*** 18, Ardor Busto**, Osaf Busto** 17, Varano Borghi**, Sumirago SB*, Orasport GazzadaSchianno* 14, Union Oratori* 11, Angerese*, Vergherese**8, Cedratese* 7, Sparta Caronno 0. (*1 partite in meno)

DOMENICA 8, ORE 14.30: Ardor-Varano Borghi, Cedratese-Oratorio San Filippo, Jeraghese-Sumirago Boys Soccer, Orasport Gazzada Schianno-Torino Club Marco Parolo, Sparta Castronno-Angerese, Union Oratori Castellanza-Vergherese. Riposo: Marnate Nizzolina.

https://settegiorni.it/cronaca/calcio-legnano-sempre-piu-su/