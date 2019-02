Il sindaco Stefano Zancanaro ha firmato un’ordinanza per chiudere la scuola elementare «Dante Alighieri» di via 4 Novembre e la scuola materna «Don Milani» di via Olof Palme lunedì 18 e martedì 19 febbraio.

Caldaia rotta

Sarà così possibile la sostituzione completa della caldaia esistente, ormai vetusta, e l’installazione di una nuova caldaia a condensazione con relativi lavori di adeguamento e rinnovamento della centrale termica.

Scuola chiusa

L’Amministrazione comunale ha deciso di chiudere la scuola per due giorni per permettere la sostituzione della caldaia. Prima dell’inizio delle lezioni, che riprenderanno mercoledì 20 febbraio, l’Ufficio Tecnico verificherà il corretto funzionamento del nuovo impianto di riscaldamento e il raggiungimento di un’adeguata temperatura.