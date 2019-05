Camion contro auto nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 maggio.

Camion contro auto

Poco prima delle 15.30 alla rotonda di via Magenta a Rho, lungo la strada che porta a Pregnana e Cornaredo, un mezzo pesante si è scontrato con un’automobile. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato intervenuta sul posto. Sull’incidente anche i Vigili del fuoco e le ambulanze di Rho Soccorso e Arluno. Sono rimaste coinvolte due persone di 54 e 55 anni, trasportate entrambe in codice giallo in ospedale.

