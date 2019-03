Camion dei rifiuti in fiamme: si stanno vivendo momenti di grande concitazione questa mattina, lunedì 4 marzo, in via San Giovanni Bosco a Gorla Minore.

Camion dei rifiuti in fiamme: Vigili del fuoco in azione

Pochi minuti fa, intorno alle 10, un camion adibito alla raccolta dei sacchi di immondizia ha iniziato a prendere fuoco. Non si conoscono le cause dell’incendio, ma si ipotizza che all’origine del rogo ci sia un cortocircuito. In via San Giovanni Bosco sono impegnati in questo momento innumerevoli mezzi dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Busto Arsizio e Legnano, che stanno tentando di domare le alte lingue di fuoco. Al di là dello spavento e degli ingenti danni al mezzo, per fortuna non si registrano feriti. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme.

