Camion esce di strada, arrivano i Vigili del Fuoco

Vigil del fuoco al lavoro ieri pomeriggio a Magenta, intorno a mezzogiorno, per liberare un camion rimasto bloccato nel fango. Il mezzo, uno di quelli adibiti al trasporto delle auto, era uscito di strada mentre attraversava la località Mainaga. Una volta nel prato le ruote hanno però perso tutta la loro aderenza a causa del fango, lasciando il mezzo pesante intrappolato. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto con due automezzi, per liberarlo e restituirlo alla strada.

