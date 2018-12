Camion in contromano da via Asilo fino al Santuario.

Camion in contromano per le vie di Rho

Questa mattina, giovedì 13 dicembre 2018, due camion hanno trasportato le campane in piazza San Vittore per essere riposizionate al loro posto. Intorno alle 16.30 i due mezzi hanno percorso in contromano via De Amici, partendo da via Asilo fino ad arrivare al Santuario. Probabilmente la scelta del tragitto è stata dovuta all’impossibilità dei mezzi di svoltare in altre vie quali via Asilo e via Bettinetti perché troppo strette. Nessun Agente della Polizia locale era però presente per dirigere il traffico.

