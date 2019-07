Camion perde il carico alla rotonda tra viale Toselli e via San Michele del Carso a Legnano.

Camion perde carico: cos’è successo

Erano circa le 20.45 di stasera, martedì 9 luglio 2019, quando un camioncino che si trovava nei pressi della rotonda del Parco di Legnano, per cause ancora da appurare, ha perso cassette intere di bottiglie d’acqua. Bottiglie che si sono completamente rotte nell’impatto, lasciando vetri su tutta la strada.

Nessun disagio

Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’impatto; anche l’autista sta bene. Così come non si sono registrati disagi al traffico stradale.

