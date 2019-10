Tragedia assurda questa mattina in Bassa Valtellina: camion perde il carico che finisce su un’auto e muore ragazzino.

Muore ragazzino sulla Statale 38, grave la madre

Come riportano i colleghi di giornaledisondrio.it, il drammatico incidente è avvenuto oggi, martedì 1 ottobre, lungo la Statale 38 ad Ardenno alle 6.30. Secondo quanto si è appreso a perdere la vita è stato un ragazzino di 15 anni. Il giovanissimo si trovava a bordo dell’auto guidata dalla madre quando la vettura è stata colpita da parte del carico perso da un camion. La donna, una 52enne, è rimasta gravemente ferita.

Soccorritori sul posto

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l’elicottero del 118 di Como. Quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente per il ragazzino non c’era ormai più nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Gravissime le ferite riportate nell’incidente dalla donna che era al volante della vettura, trasportata in ospedale in codice rosso. Al momento il traffico sulla statale è bloccato e stanno operando le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.