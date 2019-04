Camion prende fuoco sulla tangenziale Ovest sul territorio di Settimo Milanese.

Momenti di paura quelli che si stanno vivendo sulla Tangenziale Ovest. Sul tratto nel territorio di Settimo Milanese un camion ha preso fuoco. Erano circa le 19 di oggi, lunedì 8 aprile 2019. Le fiamme lo hanno completamente avvolto, dal mezzo ha iniziato a levarsi una grossa colonna di fumo nero visibile a moltissimi chilometri di distanza.

Sul posto stanno per arrivare diverse squadre dei vigili del fuoco e ambulanze. Ancora da chiarire le cause dell’accaduto. Tanti gli automobilisti che si sono trovati a poca distanza il camion divorato dalle fiamme. Paura anche per quanti hanno notato, distanti, quel fumo provenire proprio dalla tangenziale, sempre molto trafficata a quest’ora.

Si stanno registrando code in entrambe le direzioni.

