Camion ribaltato lungo la A8 all’uscita di Legnano nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre.

Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, intono a mezzanotte, un camion si è ribaltato lungo la A8 sotto il cavalcavia dell’uscita di Legnano, al chilometro 15.7 in direzione Milano. Il mezzo pesante si è ribaltato inclinandosi sul guard rail. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano che, dopo aver messo in sicurezza l’autotreno, hanno aiutato i soccorritori della Croce Rossa di Legnano a dare le prime cure al camionista. Dopo i primi accertamenti da parte del 118 l’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano per controlli aggiuntivi. Il mezzo, che trasportava legname e materiale vario, non ha perso il carico in strada. Il traffico è stato gestito dalla Polizia Stradale che ha chiuso il tratto interessato fino alle 5. Si sono create code tra Legnano e Origgio.