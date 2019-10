Camion si ribalta lungo la A9 tra Saronno e Origgio nella mattina di lunedì 28 ottobre.

Alle 8.30 di oggi i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti sull’autostrada A9 nel tratto tra Saronno e Origgio per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un furgone, un uomo di 63 anni, ha perso il controllo del veicolo e dopo aver impattato contro le barriere di protezione laterali si è ribaltato sulla sede stradale. I pompieri, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario.