Foto di: Alessandro Valendino

E’ successo intorno alle 17.05.

Camion si ribalta: paura a Lainate

Sono ancora in corso i soccorsi in via Pietro Mascagni a Grancia di Lainate. Intorno alle 17.05 infatti un mezzo pesanti guidato da un uomo di 42 anni si è ribaltato. Sul posto i Vigili del fuoco di Lainate e l’ambulanza del Rho Soccorso. Al momento, oltre al guidatore del camion non sembrerebbero essere coinvolte altre persone.

