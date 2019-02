Camioncino in fiamme a Lainate. Sul posto due mezzi dei pompieri.

Camioncino in fiamme a Lainate

Intorno alle 18 di oggi, martedì 26 febbraio 2019, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via don Luigi Sturzo a Lainate per spegnere le fiamme che avvolgevano un furgone fermo in mezzo alla carreggiata. Sul posto due mezzi dei pompieri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

