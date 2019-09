Camper contro muro: è successo oggi, venerdì 6 settembre 2019, in via Crivelli a Cuggiono.

Camper contro muro: cos’è successo

Era da poco passato mezzogiorno di oggi, venerdì 6 settembre 2019, quando un camper proveniente da via Lattuada é andato a sbattere contro il muro della palazzina uffici dell’ospedale. Alla guida una donna di 65 anni che, per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Cuggiono, ha perdo il controllo del mezzo, ha superato lo stop ed é andata dritta contro il muro.

I soccorsi

Sul posto è subito arrivato un equipaggio della Croce Bianca di Magenta che dopo i soccorsi sul posto hanno portato la donna all’ospedale di Magenta in codice giallo. Non é stato coinvolto alcun altro mezzo. A regolare il traffico mentre veniva rimosso il camper un agente della Polizia locale.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE