Campo in fiamme in via Olona a Rescaldina, sul posto i pompieri.

Campo in fiamme, momenti di paura

Alcuni automobilisti hanno visto quelle fiamme provenienti da un campo, altri da più lontano hanno visto quella colonna di fumo nero. Attimi di paura quelli che si sono vissuti poco fa, intorno alle 19.45 di oggi, lunedì 29 luglio 2019, in via Olona a Rescaldina. Le sterpaglie che si trovavano sul terreno sono state infatti avvolte dalle fiamme che, in pochi istanti, sono diventate molte altre.

Chi si è accorto di quello che stava accadendo non ha perso tempo e ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano con l’autopompa: ed è così che, gettando acqua sul campo incendiato, sono riusciti a domarlo.

Resta da capire quali siano state le cause dell’incendio. Forse l’alta temperatura? Non è escluso che a far scoppiare l’incendio possa essere stata magari un mozzicone di sigaretta lanciato da qualcuno. Alla fine i pompieri sono riusciti a riportare la situazione alla normalità. Fortunatamente le fiamme non hanno creato altri danni nè si sono avvicinate alle abitazioni che si trovavano nelle vicinanze.

