Cane abbandonato nel sottopasso per trattori tra Saronno e Ceriano Laghetto: il padrone l’aveva legato con una catena a un palo e provvidenziale è risultato l’intervento degli agenti della Polizia locale, che l’hanno salvato dopo le segnalazioni ricevute.

Cane abbandonato nel sottopasso

Il meticcio è rimasto per un’intera giornata nel sottopassaggio tra Saronno e Ceriano Laghetto e a fare scattare il salvataggio è stata la segnalazione di un automobilista, che ha avvertito gli agenti della Polizia locale saronnese. Il cane è stato trovato in condizioni critiche: era infatti molto spaventato e non riusciva a muoversi a causa della catena che lo teneva legato a un palo. E’ stato così immediatamente portato nella centrale di piazza Della Repubblica, dove ha potuto mangiare, bere e tranquillizzarsi. I vigli non sono riusciti a risalire ai proprietari che l’avevano abbandonato a causa dell’assenza di microchip. Ora l’animale è stato dato in custodia al canile di Somma Lombardo, dove attende di essere adottato da una famiglia che possa finalmente volergli bene dopo il trattamento subito.

