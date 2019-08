Cane avvelenato: muore dopo dieci ore d’agonia. Il tragico fatto è accduto a Gerenzano. Lo rende noto il movimento “Centopercentoanimalisti” che parla di “ennesimo episodio gravissimo nei confronti degli animali”.

A Gerenzano un quattro zampe è stato avvelenato e dopo dieci ore di agonia è deceduto, nonostante sia stato portato d’urgenza dal veterinario, che ha eseguito anche una trasfusione di sangue. Non c’è stato niente da fare. Secondo la segnalazione, l’avvelenamento si è verificato in via Einaudi, dove sono state disseminate polpette avvelenate di colore rosso.

L’appello

Un precedente, fa sapere il movimento, risale al 2015, quando fu pizzicato un avvelenatore, ma potrbbero non esserci correlazioni col recente episodio. “Invitiamo i cittadini di Gerenzano a contattarci subito nel caso avessero qualche sospetto nei confronti di qualcuno, scoprire questi vigliacchi di solito non è difficile, dato che manifestano senza problemi la loro insofferenza nei confronti degli animali”. Nelle prossime ore i Carabinieri faranno un sopralluogo per raccogliere elementi utili ad individuare il responsabile.