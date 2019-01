Cane azzanna il padrone, poi ferisce due passanti intervenuti per aiutarlo. A dare la notizia il Giornale dei Navigli.

Cane azzanna il padrone

Ancora da chiarire cosa abbia fatto scattare il cane per aggredire il padrone, morso al braccio lunedì sera. Il proprietario, un 35enne, si trovava in via Giacomo Quarenghi, vicino all’area verde in zona Bonola, periferia nord-ovest di Milano.

Il grido di aiuto

Poco prima delle 22.30, il cane, un pitbull giovane, si è scagliato con violenza sul padrone e lo ha afferrato al braccio con i denti. L’uomo ha iniziato a gridare aiuto e si si sono precipitati sul posto due passanti per aiutarlo, ma anche loro sono stati aggrediti dal cane che ha iniziato ad azzannare ogni cosa che gli è capitata sotto tiro. Per fortuna, i due passanti che hanno cercato di aiutare il padrone del cane, sono stati feriti in modo non grave e le condizioni non sono critiche.

Brutta ferita per il padrone del cane

Più grave, invece, il proprietario del cane, che ha riportato una profonda ferita al braccio. Medicato e stabilizzato sul posto dai soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118, intervenuti con due ambulanze e un’automedica, è stato poi portato di corsa al pronto soccorso dove i medici lo hanno preso in cura. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco che sono riusciti a bloccare il cane e lo hanno trattenuto fino all’arrivo del veterinario.