Cane chiuso in auto sotto il sole battente: è successo a Solaro, dove gli agenti della Polizia locale lo hanno liberato, rompendo il finestrino.

Cane chiuso in auto sotto il sole: arrivano i vigili

In via Roma, nel deposito di Air Pullman, un autista si è accorto di prima mattina della presenza di un cane all’interno dell’abitacolo di un’auto parcheggiata, chiusa e senza finestrini aperti. L’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme alla Polizia locale cittadina e gli agenti, accorsi sul posto, hanno fatto partire le verifiche del caso per capire a chi fosse intestato il mezzo e se fosse possibile rintracciare il proprietario dell’animale, che si era nascosto nel vano della pedaliera per proteggersi dal caldo.

La polizia locale spacca il finestrino

Accertato che il proprietario fosse residente in un altro Comune, gli agenti della Polizia locale hanno deciso di non perdere altro tempo e di rompere il finestrino dell’auto per aprire la portiere e liberare il cane e fare in modo che la sua salute non si compromettesse ulteriormente, considerati i primi segni di insofferenza. Il proprietario del meticcio, residente a Limbiate, non è risultato rintracciabile nonostante i numerosi tentativi dei vigili, che sono poi riusciti a mettersi in contatto con la compagna, che si è presentata con i documenti del cane per farselo restituire.

