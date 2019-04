Cane finito nel Naviglio: l’animale potrebbe arrivare dal parco del Ticino.

Cane finito nel Naviglio: salvato dai vigili del fuoco

Rischiava di affogare nelle acque del Naviglio ma per fortuna l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Il cane era talmente malconcio e stremato che era difficile anche distinguere la razza o capire se fosse un meticcio. Forse un lupo cecoslovacco, finito nel canale non si sa ancora come.

Avvistato vicino alla Darsena

Era vicino alla Darsena quando è stato avvistato dai passanti che hanno subito dato l’allarme alle forze dell’ordine. I pompieri sono intervenuti in pochi minuti e sono riusciti a riportarlo in salvo. Impresa non facile, ma con esperienza e tanta volontà di tirarlo fuori dall’acqua, ce l’hanno fatta. Il cane era infreddolito e stremato: aveva provato a uscire dal Naviglio ma non aveva trovato appiglio. Ora è stato preso in cura e i veterinari dovranno capire se si tratta di un randagio o se ha un padrone che lo ha perso e lo sta cercando.