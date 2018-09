L’intervento al cardiopalma in un fontanile sulla via Pertini a Settimo.

Cane rischia di annegare: salvato in extremis

Cane rischia di annegare: intervento al cardiopalma alla periferia di Settimo Milanese. Un cane di razza ibrida e di circa diciotto anni si era allontanato dalla propria abitazione sottraendosi al controllo della legittima proprietaria, la quale nelle ore successive lo aveva cercato disperatamente per le strade della città con l’aiuto di amici e parenti.

Trovato in un fontanile di via Pertini

Fortunatamente, nelle prime ore della mattinata successiva un cittadino ha percepito i guiati dell’animale all’interno

di un fontanile sulla via Pertini, ricolmo d’acqua in quanto destinato all’irrigazione dei campi coltivati limitrofi. Dopo averne riconosciuto la sagoma ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco della Compagnia di Rho e una pattuglia automontata della Polizia Locale di Settimo Milanese, i cui rispettivi equipaggi hanno collaborato fattivamente per il tempestivo recupero dello stesso.

Una storia a lieto fine

L’animale è parso evidentemente stremato e senza forze, ma è stato estratto dall’acqua ancora vivo e in seguito riconsegnato alla sua padrona; la quale, insieme ai propri cari, può trarre un profondo respiro di sollievo al termine di un’avventura della quale avrebbe volentieri (e più che comprensibilmente) fatto a meno.