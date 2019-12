Cane ritrovato dalla Polizia locale questa sera, giovedì 4 dicembre 2019, su viale della Resistenza a Castano Primo.

Cane ritrovato: si cerca il proprietario

L’animale è stato ritrovato lungo viale della Resistenza (subito dopo il Gigante) stasera, giovedì 4 dicembre 2019, dagli agenti della Polizia locale di Castano Primo in servizio. I poliziotti locali hanno immediatamente contattato l’accalappiacani per portare l’animale in un luogo sicuro.

Contattare il Comando

La Polizia locale invita il proprietario che dovesse riconoscere il cane dalle foto di mettersi in contato con il Comando di piazza Mazzini a Castano.

