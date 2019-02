Domenica 3 febbraio 2019 i Carabinieri della Sezione Operativa e della Stazione di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) collaborati da due unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio (Bergamo) hanno effettuato un’attività di prevenzione e repressione per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti sugli impianti sciistici in località Palù di Chiesa in Valmalenco.

Cani antidroga sulle piste

I controlli sono stati estesi alle decine di turisti che hanno trascorso le giornata sulla neve. I cani antidroga, in sole 3 ore, hanno segnalato numerose persone mentre l’attività di riscontro, effettuata dai Carabinieri, è stata positiva per 18 persone, 17 segnalati, quali assuntori, alle Prefetture di competenza, tra cui anche quella di Sondrio, e un 30enne milanese denunciato a piede libero per spaccio.

Anche un minorenne

Le persone segnalate alle Prefetture sono residenti nelle province di Sondrio, Milano, Lecco e Varese. Tra di loro anche un 16enne, gli altri tutti maggiorenni tra i 19 e i 45 anni. Tutti cittadini italiani tranne uno di origini marocchine ma residente in Valtellina. Nel totale sono stati sequestrati 17,5 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana e 14 spinelli.

Genitori con figli al seguito

Tra le persone segnalate dai cani anche due coppie di genitori con bambini al seguito e stupefacente in tasca. I militari hanno descritto che gli adulti “erano infastiditi perché il cane si avvicinava al figlio ma evidentemente era attirato da un qualche odore. La giustificazione è stata ‘tanto non capisce che è una canna e non una sigaretta’”. “C’è stato anche chi è stato avvisato dagli amici che c’erano controlli in corso ed ha lasciato lo stupefacente in auto ma, segnalato dal cane, è stato comunque controllato ed il controllo si è esteso all’autovettura consentendo di trovare lo stupefacente” hanno aggiunto i carabinieri in una nota diffusa oggi.