Cantina in fiamme allarme in un condominio.

Cantina in fiamme, paura a Cairate

Sirene spiegate e mezzi al lavoro a Cairate poco prima delle 21 in via San Giacomo. Per cause ancora da chiarire le fiamme sarebbero divampate nelle cantine di un condominio di 4 piani. Sul posto i mezzi dell’SOS Carnago e della Croce Rossa di Gallarate supportate da un’automedica di Gallarate. Con loro, due pattuglie dei carabinieri e i Vigili del Fuoco di Varese e di Busto intervenuti con un’aps, un’autobotte, un carro aria e una vetturetta. Ci sarebbero diversi intossicati, nessuno sembrerebbe in condizioni gravi.

