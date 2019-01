Situazione critica al pronto soccorso di Garbagnate: pazienti allettati in sala d’attesa tra gli altri utenti e operatori costretti a sdoppiarsi.

Caos Pronto soccorso a Garbagnate

Pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate milanese: giorni di disagi e di tensione che stanno mettendo a dura prova non solo i pazienti ma anche infermieri e personale medico. In primis, le lunghe attese con gli utenti che restano bloccati per ore nella sala d’attesa prima di essere visitati. Una situazione che coinvolge negativamente anche gli infermieri, che in orari di sovraffollamento non riescono a garantire un servizio sereno ai pazienti. Gli utenti continuano a chiedere che la situazione venga migliorata. E gli stessi operatori sanitari commentano: “La situazione è quasi sempre così frenetica”

Sorprende in particolare quanto Settegiorni ha potuto testimoniare anche fotograficamente in sala d'aspetto, con alcuni pazienti allettati nella sala a contatto con gli ambulatori, a stretto contatto con il resto dell'utenza in attesa. Ad una paziente anziana allettata è stata addirittura praticato un prelievo davanti a tutti. Ogni medico e infermiere lavora con cortesia e dedizione professionale, pur essendo spesso costretto a "sdoppiarsi", ma è evidente che tale sovraffollamento solleva interrogativi.