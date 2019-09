Capannone di Vedano Olona in fiamme questa mattina, venerdì 20 settembre.

Un violento incendio ha risvegliato questa mattina, intorno alle 7.30, l’abitato di Vedano Olona. In fiamme un capannone in fondo a via Kennedy. Per cause ancora in fase di accertamento un capannone adiacente a una carrozzeria è stata interessata da un’incendio, le fiamme hanno distrutto alcuni veicoli e diversa attrezzatura. Immediato l’intervento di Vigili del fuoco e della Polizia locale. Gli 11 pompieri sono intervenuti con quattro automezzi: un’autopompa, due autobotti e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile). Gli operatori hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.