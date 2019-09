(Immagine da Facebook)

Capannone in fiamme nella zona industriale di Trezzano

Fiamme alte molti metri si sono alzate da un capannone di Via Edison, nella zona industriale di Trezzano sul Naviglio. L’azienda coinvolta è la Tree of Light, un’Azienda Florovivaista che si occupa della commercializzazione di Infiorescenze di Canapa.

I due fratelli feriti possiedono anche un altro capannone con la stessa produzione, poco distante da quello colpito dall’incendio odierno. Uno dei due fratelli ha dei piccoli precedenti. Gli inquirenti stanno indagando per verificare l’effettiva regolarità delle lavorazioni dell’azienda.

Violentissimo il colpo. Il bilancio parziale parla di due feriti trasportati in codice rosso uno a Niguarda e l’altro al San Gerardo; una terza persona è stata trasportata in codice giallo. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con circa venti mezzi dei Vigili del Fuoco.

E’ stato il sindaco stesso ad avvisare la cittadinanza: “È in corso un incendio in via Edison 36. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco.”Mentre scriviamo è ancora in corso l’opera delle squadre di pompieri per domare le fiamme.

Le cause

E’ ancora presto per avere l’ufficialità. L’esplosione è avvenuta all’interno di un capannone di circa 100 mq, i più gravi sono due fratelli proprietari dell’azienda, i due più giovani, di 20 e 25 anni. L’incendio si è propagato in pochi istanti perché hanno preso fuoco delle bombolette di gas utilizzate per ricaricare dei gadget. Alcune di queste bombolette sono volate e hanno spaccato i vetri delle aziende vicine