Capriolo investito lungo la Strada Provinciale 24 tra Limido e Mozzate: è successo ieri, sabato 24 agosto 2019.

Capriolo investito da un’auto

Erano circa le 18 di ieri, sabato 24 agosto 2019, quando si è verificato un incidente in prossimità del distributore di benzina lungo la Sp24 tra Limido e Mozzate. Alla guida della macchina una donna in compagnia del figlio. La guidatrice improvvismente si è trovata davanti alla propria vettura un capriolo e non è riuscita ad evitarlo, urtandolo.

Donna e figlio stanno bene

Purtroppo per il capriolo, un esemplare di circa 3 anni, è morto, ma la donna e suo figlio stanno bene e non hanno riportato alcuna ferita nell’impatto. Non è la prima volta che accadono fatti del genere, soprattutto lungo le strade extraurbane: come era accaduto tra Legnano e Busto Arsizio. In quel caso, i soccorritori avevano trovato un cervo del Parco del Ticino agonizzante a bordo strada. Animale che purtroppo non erano poi riusciti a salvare.

