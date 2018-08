Un residente della zona di Canegrate ha visto un anziano che camminava con aria smarrita vicino la stazione. Stava cercando dei parenti.

Anziano smarrito? No, cercava i parenti

Si aggirava da solo, con aria smarrita, vicino alla stazione. Un residente lo vede e, preoccupato che si fosse perso, chiama il 118. Sul posto arriva un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri di Legnano. Al loro arrivo però, l’anziano, un distinto signore di circa 80 anni, ha spiegato loro di esser andato da alcuni parenti ma di non averli trovati. In quel momento, si trovava infatti nella piazza della stazione per cercarli. Dopo qualche battuta, la preoccupazione si è trasformata in una allegra risata per la situazione. Sollevato anche il cittadino che aveva creduto vi fosse bisogno dei soccorsi. Alla fine, l’anziano ha chiesto un passaggio a casa, poco distante, che il personale non si è sentito di rifiutare.