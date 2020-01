Carabinieri lo fermano per un controllo alla circolazione stradale e gli trovano la droga in auto.

Carabinieri lo fermano per un controllo e gli trovano la droga in auto

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri hanno arrestato in via Panzeri a Settimo Milanese in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un italiano classe 1984 residente Milano via Val di Bondo.

I militari, a seguito di un ordinario controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso l’uomo in possesso di 2 grammi di hashish. La successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare, ha permesso di trovare altri 150 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi e nascosti in casa e all’interno dell’abitacolo, 1870 euro considerati provento dell’attività illecita e materiale vario per il confezionamento e le operazioni di pesatura dello stupefacente. L’ arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima su disposizione dell’Autorità giudiziaria.