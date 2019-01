Carabinieri nelle piazze di tutto l’Altomilanese, via al “Servizio di ascolto”.

Carabinieri nelle piazze, militari tra la gente

Si chiama “Servizio ascolto” ed è la nuova iniziativa a cura dell’Arma dei carabinieri. Obiettivo è migliorare il servizio alla popolazione e di prossimità, un modo, sperimentale, per essere ancora più vicini al cittadino.

In pratica, ogni comandante di stazione della giurisdizione della Compagnia di Legnano si recherà, con cadenza mensile, in determinati punti del territorio dei comuni dell’Altomilanese, comprese le frazioni, per incontrare i cittadini.

E questi ultimi avranno l’occasione, con questo appuntamento fisso, per chiedere e ricevere informazioni utili, fare segnalazioni, ottenere indicazioni preziose senza doversi recare dai militari in comando. Il servizio sarà assicurato a bordo della “Stazione mobile”, ossia il particolare furgone dell’Arma attrezzato a ufficio dove i cittadini potranno essere ricevuti.

Ecco le date nelle piazze: