Carabinieri salvano una donna dal suicidio. E’ accaduto mercoledì 31 luglio, nel pomeriggio.

Una donna ha minacciato il suicidio

L’allarme è scattato in via Piave, a Vittuone, dove una donna albanese, classe ’72, minacciava di lanciarsi dalla finestra del primo piano della palazzina in cui vive.

Carabinieri salvano una donna dal suicidio

La vedova, casalinga e incensurata, sembrava intenzionata a suicidarsi. Sul posto sono però arrivati i militari della stazione di Corbetta, che hanno cercato di far desistere la donna dall’insano gesto. I militari si sono quindi fatti prestare una scala e hanno di fatto salvato la donna, accompagnata all’ospedale di Magenta per accertamenti.