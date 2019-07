Gravissimo incidente intorno alle 19 di mecoledì 3 luglio in via Europa a Corbetta. Un’auto che percorreva la circonvallazione in direzione Ondaverde ha imboccato il dosso prima della curva, probabilmente ad alta velocità: l’autista, un 47enne, ha perso il controllo del mezzo, che ha carambolato, girando su se stesso e travolgendo le auto parcheggiate.

I soccorsi

Le stesse vetture (cinque quelle coinvolte, di cui due in maniera pesante), sono state spostate, una cancellata è andata distrutta. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche. Sul posto un’ambulanza del Cvps di Arluno e i carabinieri della vicina stazione di Corbetta, che stanno accertando l’esatta dinamica dei fatti. A supporto, per la viabilità, un’auto della Polizia locale. Il traffico è stato deviato nel tratto interessato dal sinistro.

Perde il controllo dell’auto e si schianta sulle auto in sosta. è grave

I paramedici hanno stabilizzato l’uomo sul posto, sotto gli occhi attoniti di molti curiosi. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale in codice rosso, sul posto anche l’elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. Aggiornamenti sul giornale in edicola venerdì 5 giugno.