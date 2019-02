Carnevale a Vermezzo con Zelo: con il comitato Genitori e l’oratorio, il 9 marzo in scena la avvincente sfida “Supereroi vs maghi”.

Carnevale a Vermezzo con Zelo: “Supereroi vs maghi”

Si scaldano i motori per il Carnevale 2019. Il comitato genitori dell’Istituto Gianni Rodari, in collaborazione con i giovani dell’Oratorio Giovanni Bosco di Vermezzo e gli esercenti del territorio e con il patrocinio dei comuni di Vermezzo, Zelo e Gudo, organizzano per sabato 9 marzo il carnevale dal tema «Supereroi vs maghi». Ritrovo alle 14.30 presso la piazza Roma di Zelo; alle 16 sfilata in maschera fino a Vermezzo, con arrivo nella piazza comunale. I fondi raccolti verranno destinati alle attività scolastiche dei tre plessi. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà presso l’oratorio «Giovanni Bosco» di Vermezzo. La sera, Carnevale in Accademia. Alle 18.45 si terrà, presso il centro sportivo di via Ada Negri 9, una partita di calcio in maschera, a categorie miste. Previsto un happy hour e la possibilità di cenare al campo. È gradita la conferma al numero 327-938.4407. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE