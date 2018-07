Incendio nella casa abbandonata di via Ticino.

Fiamme nella casa abbandonata.

Momenti di paura questo pomeriggio in via Ticino, dove si trova una casa abbandonata. In questo immobile, intorno alle 17, si è sprigionato un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano e la Polizia locale.

Pare che le fiamme si siano sprigionate da un’auto che si trovava nelle vicinanze.

La struttura, in passato, è stata più volte sgomberata da presenze abusive.

IL VIDEO:

LE FOTO: