Casa avvolta dalle fiamme a Rescaldina nel pomeriggio di venerdì 2 agosto.

Casa avvolta dalle fiamme a Rescaldina

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, i Vigili del fuoco di Legnano con un’autoscala e un’autopompa sono intervenuti in via Pascoli a Rescaldina per domare le fiamme che avvolgevano una casa abbandonata. Al momento non si sa ancora l’entità del rogo o le sue cause. I pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio dopo circa un’ora dal loro intervento.