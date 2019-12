Casetta del presepe vivente completamente distrutta: è la brutta sorpresa che hanno avuto stamattina, sabato 7 dicembre 2019, i cittadini di Pregnana.

Casetta del presepe abbattuta

Una triste sorpresa per i pregnanesi, proprio nel periodo natalizio: la casetta del presepe vivene in piazza a Pregnana era stata completamente distrutta (come nella foto di copertina).

Spariti anche i libri

Ma non solo. I soliti ignoti hanno anche fatto sparire i libri che erano stati posizionati nella casetta creata apposta sempre in piazza della chiesa. La zona non sarebbe comunque scoperta da telecamere, ma al momento non si sa chi siano i responsabili di un gesto così vile nel periodo natalizio.

