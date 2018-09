Rassicurazioni da Cap sul caso di Legionella registrato all’ospedale di Abbiategrasso

Caso di Legionella ad Abbiategrasso, il servizio di Settegiorni

La scorsa settimana Settegiorni ha riportato la notizia del caso di Legionella registrato alcune settimane fa all’ospedale di Abbiategrasso. Una notizia che Settegiorni ha avuto in esclusiva, da fonte diretta e corredata da referto medico. Non una voce quindi ma una notizia documentata. Nel numero in edicola da venerdì 21 settembre Settegiorni torna sul caso per riportare le rassicurazioni di Cap Holding: “l batterio della Legionella è naturalmente presente in acqua ma diviene patogeno solo quando prolifera in particolari condizioni (in acqua stagnante e a una temperatura compresa tra i 35 e i 50 gradi) che non sono presenti nei sistemi acquedottistici…”

Cap ricorda inoltre che la mattia non può essere trasmessa da persona a persona, ma il dubbio su come sia stata quindi contratta dal paziente abbiatense rimane..